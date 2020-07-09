أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن وقف التبرعات الإجبارية مع دخول العام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن وقف التبرعات الإجبارية مع دخول العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن التبرعات الإجبارية لأولياء الأمور من قِبل بعض المدارس مع دخول العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون الإداري.

وأضاف "بركات" في بيان، اليوم الخميس، أن هذه التبرعات تُفرض إجباريا علي أولياء الأمور تحت مسمى التبرعات والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلي أن أولياء الأمور يدخلون مقصلة الروتين الصارم لإتمام عملية نقل أبنائهم للمدارس القريبة من مساكنهم الجديدة أو عند انتقالهم من مرحلة دراسية إلى أخرى، بدءًا من رحلة «الكعب الداير» على الإدارات والمدارس، حتى دفع التبرعات الإجبارية المُبالغ فيها دون الحصول على إيصال رسمي.

وأوضح عضو تعليم النواب، أن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون الإداري، إلا أنها أصبحت عادة لا يستطيع أحد أن يتصدى لها، بسبب تعنت مديري المدارس وعدم قبولهم أى تلميذ إلا بعد دفع التبرع، بحجة نقص الإمكانيات وحاجة المدارس إلى الدعم المالي من الأهالي، وباتت التبرعات المالية التى يتلقاها مديرو المدارس بمثابة «المال السايب» في وزارة التربية والتعليم، الذى لا يعرف أحد تقديره أو أوجه صرفه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأمر لم يعد يقتصر على المدارس الخاصة فقط، لكنها امتدت أيضًا للقوميات وكذلك المدارس الحكومية الرسمية، مطالبًا بوضع حد للتبرعات الإجبارية على أولياء الأمور كي يتمكنوا من تحويل أبنائهم، وضرورة الرقابة على جميع المدارس لضمان حقوق الطلاب في نقلهم أو تحويلهم دون أزمة.

تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و75 وفاة

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وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.