أخبار مصر | بمشاركة سفراء.. النقل والتعاون الدولي تبحثان الاستثمار في المجالات المختلفة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر بمشاركة سفراء.. النقل والتعاون الدولي تبحثان الاستثمار في المجالات المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماعًا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع شركاء التنمية الدوليين، سبل تدعيم التعاون الاستثماري والتمويلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

شارك في الاجتماع 150 مشاركا من مؤسسات وبنوك اجنبية وعربية وافريقية منها (البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وIFC وEBRD وEIB والصندوق السعودى والصندوق الكويتي والبنك الاسلامي والاتحاد الاوروبي وAIIB وJICA وAFD وKorean bank وEXIM الصيني، وسفيري روسيا وكوريا الجنوبية بالقاهرة وممثلي السفارة الصينية).

أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع وهو ماتجسد في ارتفاع تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مختلف قطاعات النقل، مؤكدا على أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة في أحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز في مجال السكك الحديدية على تطوير البنية التحتية من إشارات ومحطات ومزلقانات وتدعيم اسطول الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات وفي مجال مترو الانفاق ترتكز على استكمال شبكة خطوط المترو واعادة تأهيل وتطوير الخطين الاول والثاني، وكذلك التوسع في مشروعات الجر الكهربائي مثل مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع.

وتابع: كما أن استراتيجية النقل البحري تعتمد على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عن طريق تطوير الموانىء البحرية وفقا لمخطط شامل يهدف الى زياده حركة التداول والصادارات والواردات بالموانئ البحرية مع ربط الموانئ البحرية بموانئ جافة ومناطق لوجيستية لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع مع الاستمرار في تطوير شبكة الطرق الحالية بمصر والتي شهدت تقدما هائلًا خلال ال 6 سنوات الأخيرة. ثم استعرض وزير النقل مشروعات الوزارة المدرج والمخطط لها من خلال التعاون الاستثماري مع شركاء التنمية والتي تقدر بـ59 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، حيث استعرض الوزير المشروعات التي تم نهوها والجاري تنفيذها والمشروعات الجاري نهو اجراءتها وكذلك المشروعات الجاري التفاوض على تمويلها بالاضافة الى المشروعات المستقبلية وعددها 14 مشروعا بقيمة 4.478 مليار دولار والمتمثلة في شراء عدد 12 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وتطوير نظم الاشارات بخطي "الجيزة - بني سويف"، و"الأقصر - أسوان" وازدواج وكهربة إشارات خطي قليوب - منوف - طنطا، وطنطا - السنطة - الزقازيق، وكذلك ازدواج وكهربة اشارات خطي إمبابة - المناشي - ايتاي البارود.