أخبار مصر | التعليم العالي: الجامعات المصرية تحافظ على التميز في تصنيف شنغهاي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم العالي: الجامعات المصرية تحافظ على التميز في تصنيف شنغهاي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت نتيجة تصنيف «شنغهاي» الصيني للتخصصات 2020، تميز 17 جامعة على أرض مصر من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالميًا.

وأشارت النتيجة إلى إدراج 16 جامعة مصرية والجامعة الأمريكية في القاهرة في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميًا في 17 تخصص دقيق عبر المجالات التخصصية الرئيسية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.

وأنه في مجال العلوم الطبيعية تميزت الجامعات المصرية في تخصصي الرياضيات والفيزياء حيث حصلت 3 جامعات مصرية على مراكز جيدة ضمن الـــ500 جامعة الأوائل على العالم في الرياضيات، وهي جامعة بني سويف في المرتبة (201 – 300)، بينما حققت كلا من جامعة القاهرة والمنصورة المراكز (401 – 500).

كما شمل التصنيف جامعتين في مجال الفيزياء هم الجامعة البريطانية في مصر وجامعة الفيوم (301 – 400). ونوه التقرير إلى وجود 8 تخصصات تميز في مجال الهندسة حيث أنفردت جامعة القاهرة وشغلت المرتبة (201 -300) في كلًا من الهندسة المدنية وفي هندسة الاتصالات، وأنفردت جامعة الزقازيق بالمرتبة (301 – 400) في الهندسة الميكانيكية. في حين تميزت 5 جامعات مصرية وأدرجت في الهندسة الكهربية والإلكترونية وهي الأسكندرية، والقاهرة، والمنصورة، والمنوفية، والزقازيق (401 – 500)، وأنفردت جامعة القاهرة في تخصص الهندسة الكيميائية (401 – 500). Advertisements واحتلت جامعتا عين شمس والقاهرة، المرتبة (301 – 400) في علوم الطاقة، وأنفردت جامعة القاهرة في تكنولوجيا وعلوم الغذاء بترتيب (201 – 300)، وفي التكنولوجية الحيوية شغلت جامعتي الإسكندرية والقاهرة المرتبة (401 – 500). كما أعلن التقرير عن إدراج عدد من الجامعات المصرية في مجال علوم الحياة حيث أنفردت جامعة كفر الشيخ بالعلوم الزراعية (301 – 400)، وتبوأت تسع جامعات مراكز متقدمة في العلوم البيطرية هي جامعة المنصورة (101 – 150)، الأسكندرية وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والزقازيق (151 – 200)، وأسيوط وبنها ومدينة السادات (201 – 300). وأخيرًا أنفردت الجامعة الأمريكية في مصر بالمرتبة (301 – 400) في مجال العلوم الاجتماعية تخصص العلوم السياسية. وعَلَّقَ دكتور خالد عبد الغفار على نتيجة هذا التصنيف والذي يعتبر الأكثر اعتمادًا على مستوي العالم، بأننا فخورين بهذه النتيجة التي تدل على التميز والارتقاء الواضح في النشر العلمي في التخصصات الحديثة للجامعات المصرية والذي تعد مؤشرًا على الحفاظ على استمرارية تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية.

وأضاف أن إحصائيات هذا التصنيف لأعلى خمس جامعات كانت لجامعة القاهرة حيث تبوأت المرتبة الأولى على الجامعات المصرية وأدرجت في 13 تخصص، يليها جامعة المنصورة في 8 تخصصات، وجامعة الأسكندرية في 6 تخصصات، وجامعة عين شمس في 5 تخصصات، وجامعة بني سويف في 3 تخصصات.