أخبار مصر | التضامن: صرف 10.038 مليار جنيه من معاشات يوليو بختام أسبوعها الأول (إنفوجرافيك)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: صرف 10.038 مليار جنيه من معاشات يوليو بختام أسبوعها الأول (إنفوجرافيك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، علي الإنتهاء من صرف 10.038 مليار جنيه، من إجمالي المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية لـ 7.150 مليون قائم الصرف في ختام الاسبوع الأول من شهر يوليو.

وأفاد تقرير غرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف معاشات شهر يوليو إلى انتظام صرف المعاشات، حتى مساء الأربعاء الموافق 8 يوليو، من خلال ماكينات الصرف الآلى 4.402 مليون حالة بقيمة 5.900 مليار جنيه، وأن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى541 ألف حالة بقيمة إجمالية 789 مليون جنيه، بالإضافة إلي 2.207 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة 3.349 مليار جنيه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أنه تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

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وفى سياق متصل أوضحت الوزارة إنه إستمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى إتخاذ العديد من الإجراءات اللستباقية التى تضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف، حيث تقرر اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M اعتبارًا من صباح الاربعاء الموافق الاول من يوليو، ووضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو )، وذلك حرصا على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو بعد اضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات والدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من أصحاب المعاشات، على أن يكون الصرف على النحو التالي:

- فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يستمر الصرف لهم اليوم الخميس الموافق (9) من شهر يوليو.

- فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف اعتبارًا من يوم الاحد الموافق ( ١٢ ) يوليو، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الايام اللاحقة.