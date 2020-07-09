أخبار مصر | رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تضمن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية.
وأشار التقرير إلى أن عدد قرى محافظة أسيوط التي استفادت من مبادرة "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، يبلغ 60 قرية، باستثمارات تقدر بـ 729.455.000مليون جنيه، مُوزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بواقع 64 مشروعًا، ومشروعات رفع كفاءة الإنارة العامة، بعدد 7 مشروعات، والرصف، 39 مشروعا، والخدمات الصحية، 27 مشروعا، ومشروعات الطب البيطري، بواقع 8 مشروعات، والخدمات التعليمية، بعدد 36 مشروعا.
وتناول اللواء محمود شعراوى فى التقرير المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، من بينها مشروعات "مد وتدعيم شبكات مياه الشرب"، بأطوال مختلفة تصل إلى 1500م، ومشروعات "دق آبار" و"وتوريد طلمبات" وشراء مولدات "ديزل"، وتركيب أعمدة محولات وكشافات ولمبات، وإقامة مراكز شباب أو صالات رياضية بالقرى المستهدفة، ورصف وصيانة طرق، مع التركيز على طرق الربط الخارجية.
كما تضمنت مشروعات التطوير إنشاء وتجديد وتوسعة الوحدات الصحية بالقرى، وتوسعة الفصول المدرسية، وإنشاء فصول جديدة، وإجراء إحلال جزئي وكلي لعدد كبير من المدارس، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل الصرف الصحي للقرى، وإنشاء وإحلال وتجديد الوحدات البيطرية بالقرى، وشراء أجهزة سونار.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.
وقال مستشار إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.