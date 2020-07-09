أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: نسعى للعودة إلى أرقام ما قبل جائحة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: نسعى للعودة إلى أرقام ما قبل جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن الدولة المصرية تعمل حاليًا على عودة السياحة في القريب العاجل إلى أرقامها قبل جائحة كورونا، وأن مصر أظهرت مرونة في التصدي والتعامل لعدة أزمات سابقة شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي شارك فيها العناني والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي نظمتها مجموعة بوسطن الاستشارية لاستشارات الأعمال، بهدف مناقشة مستقبل التخطيط لمجال السياحة فى مصر، وجهود الدولة المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع.

وأوضح العنانى أن السياحة الأوروبية شكلت ما يقرب من 60% من السياحة فى مصر خلال عام 2019، ونسعى لخلق وجهات سياحية جديدة داخل البلاد من خلال التوسع فى إنشاء المتاحف الآثرية وتأسيس مدن جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والتى من المتوقع أن تكون أحد أهم الواجهات السياحية فى مصر خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت في عام 2019 ما يقرب من 2 مليون سائح من ألمانيا و1.5 مليون سائح من أوكرانيا.

كما أعلن وزير السياحة والآثار، أن الوزارة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الأثرية الهامة خلال الفترة المقبلة، والتى تعمل عليها منذ سنوات وبعضها كان متوقفًا وهو الأمر الذي يعطي انطباعًا عن مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة والآثار، وتلك المشروعات تمثل إضافة جديدة للمقصد السياحي المصري.

فيما أكد ممثلوا مجموعة بوسطن الاستشارية أن المجموعة ستتقدم بمقترح للدولة المصرية يهدف إلى تحقيق قفزة غير مسبوقة فى مجال السياحة المصرية، مؤكدين أهمية العمل على إعادة التسويق لمصر كأحد الوجهات السياحية الرائعة لمختلف السياح حول العالم والتى تعد خطوة هامة لتعزيز ودعم السياحة داخل البلاد.

وشهد الجلسة النقاشية التى جاءت تحت عنوان "مقدمة ومنظور حول قفزة السياحة في مصر" وعقُدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء المصرى الأسبق، وفرانشيسكو بالمييري MD ، شريك أول ومشرف على السوق المصري، وجوزيبي فالكو، العضو المنتدب والشريك التنفيذي لشركة BCG ، وباتريك دوبوكس، الشريك الأول والرئيس التنفيذي لشركة BCG Africa بالدار البيضاء، وفنسنت تشين ، شريك أول لشركة BCG ، مشرف على منطقة سنغافورة، وباسم فايق، شريك ومشرف لشركة BCG فى القاهرة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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الجدير بالذكر أن مجموعة بوسطن الاستشارية هي شركة استشارات إدارية عالمية لها مكاتب في 42 دولة ويقع مقرها الرئيس في بوسطن، وتعرف على أنها واحدة من أرفع الشركات الاستشارية مستوى في العالم، وتشتهر المجموعة بابتكار العديد من أساليب التحليل الإداري ومنها مصفوفة النمو والمشاركة، وتأثيرات منحني الخبرة وغيرها.

"26 رحلة" نرصد عدد الرحلات السياحية لمصر منذ عودة الحركة

قالت وزارة السياحة والآثار في بيان لها اليوم إن إجمالي عدد الرحلات التي وصلت لمصر منذ استئناف الحركة السياحية في أول يوليو الجاري حتى اليوم هو 26 رحلة وافدة.

وأشار البيان إلى أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر استقبلت مدينة شرم الشيخ 13 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 11 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا.

يذكر أن مدينة الغردقة استقبلت اليوم 271 حيث استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران بيلاروسيا وأوكرانيا.