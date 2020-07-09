مصر | "مبروك كسبت جايزة".. ضبط طالب لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر "مبروك كسبت جايزة".. ضبط طالب لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص الذي أوهمه بأنه موظف بخدمة العملاء بأحد شركات الاتصالات وأنه فاز بجائزة مالية قدرها أربعة آلاف جنيه مقدمة من الشركة، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الالكترونية الخاصة به واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى بلغت قيمتها ( 17895) جنيه مصرى.

وأسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية ومن خلال الفحص الفني تبين أن وراء إرتكاب تلك الواقعة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) حيث يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإتصال مدعيًا بـــأنه مندوب إحــــدى شـــركات المحمول وإيهام الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات وطلبه الحصول على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بهم لإيداع قيمة تلك الجوائز فيها خلافًا للحقيقة، وقيامه باستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال استلامه بعض الأجهزة بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى على (برامج وتطبيقات تستخدم في إخفاء الهوية - صور بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوب صدورها لبنوك مختلفة بهدف استخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني - محادثات ورسائل بين المتهم المذكور وبعض ضحاياه من عملاء البنوك تتضمن حصوله على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.