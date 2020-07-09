مصر | الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود شبهة جنائية في جثة الحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود شبهة جنائية في جثة الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شخص عثر على جثته بترعة الجيزاوية بالحوامدية، وذلك عقب بيان الصفة التشريحية، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الجثة لرجل أربعيني، والوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد العثور على جثة أحد الأشخاص "مجهول الهوية" بترعة الجيزاوية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لأربعيني وتوصلت جهود البحث إلى هوية المتوفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).