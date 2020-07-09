شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 54% نسبة شفاء مصابي كورونا بالقليوبية و39% تحت العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة أن محافظة القليوبية سجلت 6903 حالات إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة حتى الآن، منها 4908 حالات شفاء بمعدل 54%، و1955 حالة لازالت تحت العلاج بنسبة 39%، و529 حالة وفاة بنسبة 8%. كما كشفت الاحصاءات الرسمية أن مدينتى شبرا وبنها سجلا أعلى نسبة إصابة منذ بداية الجائحة حتى الآن، حيث سجلت الخانكة 484 حالة، و78 حالة بالعبور، و500 حالة بالقناطر الخيرية، و1737 حالة ببنها، و772 حالة بشرق شبرا، و856 حالة بغرب شبرا، و710 حالة بشبين القناطر، و800 حالة بطوخ، و598 حالة بقليوب، و37 حالة بقها، و331 حالة بكفر شكر.

يذكر أن القليوبية سجلت وفقا لبيانات وزارة الصحة الرسمية 835 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطباء وطاقم التمريض على مستوى الإدارات الصحية بالقليوبية منذ بداية الجائحة وتعافى منهم الكثير وما زال الباقي يخضع للعلاج وفق برتوكول وزارة الصحة علاوة على 10 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة أن إدارة غرب شبرا الخيمة سجلت أعلى معدلات الإصابة بين الأطباء وأطقم التمريض، ثم جاءت بعدها في الترتيب إدارات ادارة بنها 107 حالة إصابة بين الأطباء والتمريض، وطوخ 107 حالة إصابة، وقها حالة واحدة، وقليوب 87 حالة إصابة، وإدارة شرق شبرا الخيمة 92، وإدارة غرب شبرا 141 حالة، وإدارة القناطر الخيرية 70 حالة إصابة، وشبين القناطر 92 حالة، وإدارة الخانكة 72 حالة إصابة، والعبور 12 حالة، وإدارة كفر شكر 54 حالة إصابة.