شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل إسنا»: شفاء ١٤ حالة جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، اليوم، عن خروج ١٤ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، بينهم 4 حالات كبار في السن، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٩١٥ حالة.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، إن ١٤ حالة خرجوا، اليوم، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي. وأشارت إلى أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى وتحقيق هذه الأرقام العالية للمتعافين، مقدمة تهانيها للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابى كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافون بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادى الإصابة بالمرض.