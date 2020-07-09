شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار» يحتفل بخروج 40 متعافيًا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الطاقم الطبي بمستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورنا، بخروج 40 متعافيا إلى منازلهم، و18 آخرين إلى العزل المنزلى.

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، إن أكبر المتعافين سنًا سيدة من مركز بدر تبلغ من العمر 82 عامًا، دخلت المستشفى بتاريخ 30/ 6، ويوجد 7 آخرين متعافين أعمارهم تتراوح بين 70 وأقل من 80 سنة.

وأكد «زايد» ارتفاع نسبة الشفاء والخروج من المستشفى، مشيرًا إلى أن جميع الحالات التي خرجت من المستشفى سواء المتعافين أو الذين خرجوا للعزل المنزلى من محافظة البحيرة ماعداً 4 حالات من محافظة الإسكندرية.

خروج متعافين من «عزل كفر الدوار»

خروج متعافين من «عزل كفر الدوار»