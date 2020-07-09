شكرا لقرائتكم خبر عن مجسمات ماكيت «محور المحمودية» الجديد.. هدية أطفال روضات الإسكندرية للسيسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بخامات طبيعية وورق الكرتون المقوى صديق البيئة، عبّر أطفال روضات إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال إرسال هدية غير تقليدية عبارة عن مجسمات ماكيت لمحور المحمودية الجديد، والذى سيتم افتتاحه خلال أيام، بحضور السيسي.

وتزامنا مع قرب الافتتاح الرئاسى الرسمى للشريان الجديد، قام أطفال روضة ابن أنس التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، بعمل تصميمات كرتونية من وحى ذاكرتهم من خلال تطبيق أونلاين بمتابعة مباشرة من المعلمين لتنفيذ أنشطتهم الطلابية من المنازل تزامنا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على الحد منه ومنع الزحام.

الأطفال قاموا بعمل مجسم واضح لطريق المحمودية الجديد بعد التطوير، ويظهر فيه الحارات المرورية والسيارات على الجانبين، وكذا المسطحات الخضراء واللاند سكيب في كل مرحلة من مراحله، وكذا الأشجار ونباتات الزينة والأشجار المزهرة التي تزين الطريق وكذا كبارى المشاة التي تم تصميمها بطول الـ16 كيلومترا .

الدكتورة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، قالت لـ«المصرى اليوم»، إن الهدف من هذه الأنشطة الطلابية والتى يتم تنفيذها أونلاين من المنازل بإشراف كامل من المعلمات تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء لدى طفل الروضة وربط الطفل بالقضايا والمشروعات القومية المتضمنة بمنهج التعليم الجديدEducation 2.0، مشيرة إلى أن الإدارة تنفذ حاليا أنشطة طلابية من المنازل اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة كورونا.

وأشارت «شرف» إلى أنه «يتم إرسال أنشطة الطلاب والأطفال للمدرسات المتابعات لهم على أن تقوم الإدارة بتجميعها في فيديو مجمع لنشره على الموقع الرسمي للإدارة على فيس بوك وتشجيعهم من ناحية وإثارة روح المنافسة والغيرة لدى الأطفال والطلاب الآخرين ليحذو حذوهم»، مضيفة: «ما يحدث عبارة عن هدية من طلاب إدارة وسط إلى الرئيس السيسي بمثابة كلمة شكر بشكل عملى عما يحدث من إنجازات على الأرض في عروس البحر الأبيض المتوسط».

ويمتد المحور الجديد بطول 21 كيلومتراً، وهو مشروع تنموي وليس محور مرورى، حيث يتكون من 6 إلى 8 حارات ويوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبه 25 كوبرى مشاه يربط الجهة الشرقية بالغربية ويبدأ محور المحمودية من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقًا حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غربًا ويخدم المشروع 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية ومستوى اجتماعي متوسط وهى أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب الإسكندرية.

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ويتخلل المشروع 25 محور عرضي للربط بالأحياء الداخلية 11 كوبرى سيارات و14 للمشاة، والمحور الجديد يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام وتم تقسيمه إلى 3 قطاعات القطاع الأول ويسمى بالقطاع المفتوح ويقع في المنطقة ما بين كوبرى الطريق الدولى وحتى تقاطع العوايد بطول 7.400 كم، والقطاع الثانى وهو القطاع الأوسط ويقع بعد تقاطع كوبرى العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.400 كم، أما القطاع الثالث فيقع خلف المطار وحتى المصب بطول 7.810 كم، والقطاع المغطى فهو يبدأ من محطة مياه السيوف بالكيلومتر 62 وحتى المصب بالكيلو متر 77 بطول نحو 15 كيلومتر طولى، وتم تأهيل القطاع المكشوف لتوفير كميات المياه المطلوبة لمحطة السيوف وللامتداد المستقبلي لمدينة الإسكندرية بإجمالي 1.5 مليون متر مكعب يوميا.

أطفال ينفذون ماكيت «محور المحمودية» الجديد بالإسكندرية

أطفال ينفذون ماكيت «محور المحمودية» الجديد بالإسكندرية

أطفال ينفذون ماكيت «محور المحمودية» الجديد بالإسكندرية

أطفال ينفذون ماكيت «محور المحمودية» الجديد بالإسكندرية

أطفال ينفذون ماكيت «محور المحمودية» الجديد بالإسكندرية