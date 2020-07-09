شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 5937 حالة مخالفة للنيابة العسكرية.. مدبولي يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك في تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف إزالة التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، لافتًا إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات، مع تطبيق القانون بحسم، فلن يتم السماح لأى أحد مهما يكن بأن يخالف القانون ببناء عشوائي يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى، بعد أن أنفقت الدولة وما زالت تنفق مليارات على تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين الحياة للمواطنين.

وأوضح اللواء محمود شعراوي في التقرير أن الجهود المبذولة في هذا الصدد نجحت خلال الفترة من 25 مارس حتى 7 يوليو 2020، في إزالة 14964 مخالفة بناء، منها 7214 إزالة على أملاك تابعة للدولة، بمساحة نحو 6.4 ملايين متر مربع، و7750 إزالة تمت على الأملاك الخاصة، بمساحة 1.6 ملايين متر مربع.

وفيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إزالة 21449 مخالفة، بواقع 2204 مخالفات على أراضي أملاك دولة بمساحة تزيد على 10 آلاف فدان، وإزالة 19245 حالة تعدٍ على أملاك خاصة، بمساحة تزيد على نحو 2500 فدان.

وكشف الوزير، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5937 حالة، خلال الفترة المشار إليها.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 7 يوليو 2020، نحو 6.7 مليون طن، بمتوسط يومي 59.7 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.

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