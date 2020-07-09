شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪ من المتقدمين للامتحانات.

وقدم المحافظ، التهنئة للطلبة الناجحين، مؤكدا على الاهتمام بالعملية التعليمية في مختلف مراكز ومدن شمال سيناء.

بدوره، أوضح حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ ٥٥ طالبًا وطالبة حضر منهم ٥٥ طالب وطالبة، نجحوا جميعا في الامتحانات بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.