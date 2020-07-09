شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها (28)، الصادر اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية، بشأن الموافقة على بعض اتفاقيات التعاون مع الدول.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

وأصدر الرئيس قرارًا رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الأفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30 أبريل 2019 وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.

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