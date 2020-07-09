أخبار مصر | ضبط مطعم للمأكولات العراقية بدون ترخيص بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط مطعم للمأكولات العراقية بدون ترخيص بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، حملة على المحال الغير مرخصة بنطاق الحي، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال اللواء أحمد الفتاح رئيس حي الدقي، إن الحملة أسفرت عن ضبط مطعم للمأكولات العراقية مخالف لشروط التراخيص، وبعد الفحص تبين انتهاء مدة الترخيص، وتم رفع كافة محتوياته لإيقاف النشاط وأخذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

وتابع "عبدالفتاح" أن الحي تلقى شكوى بوجود بعض الأشخاص يتسببون في تلف أعمال التجميل والأشجار بميدان الثورة، وعلى الفور تم التوجه إلى موقع الشكوى، وتم ضبط عدد 2 دراجة هوائية وعمل محضر أشغال الطريق العام لمطعم شهير في شارع عبدالمنعم رياض لاستغلال الرصيف لوضع حواجز بدون تراخيص وتم رفعها وإيداعها بمخازن الحي وإعادة الرصيف مرة أخرى للمشاة.

حملات للالتزام بالإجراءات الاحترازية

وفي سياق آخر، تواصل محافظة الجيزة، حملاتها لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، منذ عودة الحياة إلى طبيعتها، لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، استمرار المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وقال: إن مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تواصل المرور الدوري على الأسواق والمقاهي والمطاعم، وإزالة الإشغالات ومتابعه التزام المنشآت بقرارات التخفيف ومواعيد الغلق المقررة.

وأسفرت الحملات عن إزالة عشرات من حالات التعديات علي حرم الطريق بشارع المنيرة الرئيسي بحي شمال، حيث تمت إزالة الأوتاد الحديدية والفتارين والأكشاك المخالفة، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشارع.

كما تم غلق وتشميع ٥ محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق في قطاع المنيب بحي جنوب، بالإضافة إلى رصد عدد ٢ كافيه بدون ترخيص في محيط ميدان المساحة بحي الدقي، وتم الغلق ورفع الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتم ضبط ٢٠ محل ومقهي غير ملتزمين بمواعيد الغلق المقررة، ومتعدين على حرم الطريق العام وتقدم الشيشة للمواطنين بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط وأبو النمرس، وتم الغلق الفوري واتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.

كما تم رفع إشغالات المحال بشوارع العريش وترسا والمريوطية والعروبة والمنحل والمطبعة فيصل بأحياء الطالبية والهرم وغلق وتشميع ٧ منشآت شملت معرض سيارات بالمريوطية ومقهي وورش بمنطقه التعاون ومقاهي محال بحي الوراق لعدم الالتزام بقرارات الغلق والطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنين.