شكرا لقرائتكم خبر عن «وراءها سر كارثي».. خبير أمن معلومات يحذر من تحميل التطبيقات مجهولة المصدر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل عبدالمنعم، رئيس أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، إن منع استخدام أي تطبيق لا يجدي نفعا، مشددا على ضرورة الوعي باستخدام تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد مطالبات بمنع تطبيق «تيك توك» في مصر.

أضاف «عبدالمنعم»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» على قناة «دى إم سي»: «هذه التطبيقات تجمع عن مستخدميها ملايين المعلومات، ليس فقط الاسم والتليفون والبريد الإلكترونى والموقع والصور، وتستطيع تسجيل الصوت والصورة دون علم المستخدم».

تابع أن «المنع من استخدام أي تطبيق أمر غير مجد، أنا لو قفلت تطبيق أ هيطلعي تطبيق ب. وهناك بعد الخدع الجديدة وهى إرسال رسائل من حساب برقم أجنبي، إلا أنه اختراق للجهاز».

أكمل: «الفكرة الأساسية هي التعامل بالوعي، أحتفظ ببياناتى الشخصية مش على الموبيل ولا الكمبيوتر، على فلاش ميموري، البيانات تكون محفوظة على جهاز غير متصل بالإنترنت».

وحذر من «تحميل التطبيقات مجهولة المصدر، أو الألعاب التي بجانبها كلمة Free، هذه الكلمة وراءها سر كارثي، حملت على جهازك برنامج تصنت»، مختتمًا: «لا بد من تشفير الكارت الميموري الموجود على الموبايل للحافظ على جيمع البيانات».

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