شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 39 رحلة طيران تقل 4520 مسافرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولى، الأربعاء، 39 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة تقل 4520 مسافرا.

وغادر المطار 42 رحلة سفر إلى وجهات مختلفة تقل على متنها 2819 مسافرا.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار أن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات عربيه وأوربية وإفريقية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات المطار كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.