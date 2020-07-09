شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تناقش آليات وعقوبات تطبيق طلاء المباني بلون موحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش عدد من المحافظات آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بطلاء واجهات المبانى بلون موحد، ففى دمياط، عقدت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل، اجتماعا مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء اللجنة المُشكلة، لمناقشة آليات استكمال تنفيذ عملية طلاء المبانى من الواجهات الأربع، وتقسيمها بكل مدينة إلى مناطق أو قطاعات، بحيث يتم إنهاء الأعمال خلال 3 أشهر، مشددة على أنه فى حال امتناع صاحب العقار عن الطلاء يتم قطع المرافق عنه.

وتابعت المحافظ الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتلقى الطلبات التى يستمر تقديمها حتى آخر سبتمبر المقبل، ووجهت بالبدء فورا فى إجراء حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها، وما تم سداده، وحصر الحالات التى تم رفضها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، وإعداد تقرير يومى وآخر أسبوعى بإجمالى الحالات.

وشددت المحافظ على فصل المرافق عن المخالفات التى لم يتم تقديم طلب للتصالح بشأنها، أو عدم سداد مبلغ جدية التصالح.

وأكدت على الاستعداد التام للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال إعداد حصر شامل للمخالفات لإدراجها بأعمال الإزالة التى تنفذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدة على استمرار تنفيذ الجهود المتعلقة بمتابعة التزام المطاعم والكافتيريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراء اللازم تجاه المخالفين وغلق المنشأة.

وفى البحيرة، وجه المحافظ اللواء هشام آمنة، رؤساء الوحدات المحلية فى المدن والمراكز، بالبدء فى اتخاذ إجراءات طلاء واجهات المبانى فى مدن المحافظة وعددها ١٥ مدينة.

وفى البحر الأحمر، أكد مسؤولو المحافظة أن لجانًا هندسية بمختلف المدن بدأت حصر المبانى التى لم يتم استكمال طلاء جميع واجهاتها، ومخاطبة ملاكها لسرعة طلائها فى المدة المقررة وتحذيرهم من قطع المرافق عنها بعد انتهاء المهلة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأعلنت المحافظة استئناف أعمال وتراخيص البناء بجميع المدن، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، باستثناء مدينة الغردقة كونها عاصمة للمحافظة، ولا يسرى عليها قرار العودة واستمرار منع البناء بها، وذكر بيان للمحافظة أن القرار يشمل استمرار أعمال البناء فى المشروعات القومية لإسكان الشباب والمشروعات السياحية والصناعية وشركات القطاع العام.

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وفى الشرقية، قال المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، إنه تم الانتهاء من طلاء 2980 مبنى تطبيقا لقرار واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من طلاء واجهات المبانى والعقارات باللون الموحد، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول طلبات التصالح لأصحاب المبانى المخالفة والمقامة دون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها، وضرورة متابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى والنوافذ، ووضع جدول زمنى محدد للانتهاء منها، وإلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية بطلاء واجهات المبانى باللون «البيج الفاتح»، والنوافذ الخارجية باللون الأخضر، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.