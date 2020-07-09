شكرا لقرائتكم خبر عن بـ2.8 مليار دولار.. توقيع عقود مجمع السولار والبنزين في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول، والسفير الإيطالى بالقاهرة، جيامباولو كانتينى، عبر «فيديوكونفرانس»، الأربعاء، التوقيع على عقود المقاول العام مع شركة «تكنيب» الإيطالية، وعقدى الباطن بين «تكنيب» و«إنبى» و«بتروجت» لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بأسيوط التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) بتكلفة 2.8 ملياردولار.

وقال الملا إن المشروع أكبر مشروع لتكريرالبترول يتم تنفيذه في الصعيد ويسهم في دعم برامج التنمية في الجنوب، كما يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل فاتورة الاستيراد توفيراً للنقد الأجنبى. وأضاف أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية، خاصة السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالى الأوكتين والبوتاجاز.