شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وبريطانيا تناقشان الشؤون الإقليمية والعلاقات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث وزير الخارجية، سامح شكري، مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، لمتابعة التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وسد النهضة.

وناقش الوزيران القضايا الثنائية، بما في ذلك طموحهما المشترك لتعزيز التجارة بين مصر والمملكة المتحدة.

واتفقا على مواصلة العمل معًا لمواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا.