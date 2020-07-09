الشأن المحلي واجتماع الحكومة أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، والتي جاء على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة التنسيق والتكامل التام والمدروس بين أجهزة الدولة لضمان دقة البيانات بأعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وعدد من أخبار الشأن الاقتصادي والتعليمي.

وتحت عنوان "الرئيس : التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان دقة البيانات بأعلى المعايير العالمية" .

أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيهات الرئيس السيسي بمراعاة التنسيق والتكامل التام والمدروس بين المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة الجاري انشاؤه وجميع الجهات المعنية بالدولة لضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق بأعلى المعايير العالمية بما يحقق توحيد المواصفات الفنية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة.

وأشارت "الأهرام" إلى أن هذا جاء خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، وضم كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة والوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء أركان حرب خالد مجاور مدير إدارة جهاز الأمن للبحوث والتطوير بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله :" إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الانشائي لمشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتأهيل الكوادر العامة بالمشروع على جميع القدرات التكنولوجية وخطوط الانتاج المختلفة بالمجمع والتي ستضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها ووثائق الشهر العقاري والعقود الحكومية النموذجية وغيرها".

كما سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على الاجتماع الأسبوعي للحكومة، فتحت عنوان "مدبولي : انتظام العمل بالمستشفيات لمواجهة كورونا"، ذكرت "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طمأن أعضاء المجلس على جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مجلس المحافظين للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية المختلفة وكذلك جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمرضى المترددين على المستشفيات واكدوا جميعا توافر المستلزمات الطبية المختلفة وكذا انتظام العمل في جميع المستشفيات مواجهة الشكر للأطقم الطبية التي تؤدي واجبها لمواجهة الجائحة.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله :" إن المحافظين أكدوا متابعتهم المستمرة لمنظومة التطهير والتعقيم في جميع المنشأت بمحافظتهم، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم إصدارها والتى يأتي في مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية وشددوا على انهم حريصون على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة جائحة كورونا".

وفي صحيفة الأخبار، وتحت عنوان "خلافات جوهرية في مفاوضات سد النهضة .. ومساع أفريقية لتقريب وجهات النظر"، ذكرت الصحيفة أن مصر أكدت تمسكها بتطبيق قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وأن وزارة الري أعلنت أن المحادثات الخاصة بالفرق الفنية والقانونية تشير إلى استمرار الخلافات بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الايراد خلال عملية الملء والتشغيل على الرغم من المرونة التي قدمتها مصر في مقترحاتها.

ووصفت "الأخبار" المفاوضات بالصعبة مع عدم وجود مؤشرات حول الاقتراب من التوافق المنشود على النقاط الخلافية التي وصفت بالجوهرية على المستويين الفني والقانوني، ومع ذلك تواصلت أمس لليوم السادس على التوالي المباحثات برعاية الاتحاد الافريقي وممثلين الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة وعقد اجتماعان على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشان النقاط الخلافية في كلا المسارين.

وتحت عنوان "توقيع عقود أكبر مشروع تكرير بالصعيد ب2.8 مليار دولار"، ذكرت الصحيفة أن المهندس طارق الملا وزير البترول والسفير الايطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني شهدا عبر الفيديو كونفرانس التوقيع على عقود المقاول العام مع شركة تكنيب الايطالية وعقدي الباطن بين كل من شركتي انبي وبتروجيت لتنفيذ مشروع مجمع انتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بأسيوط (مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت) التابع لشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول(انوبك) بتكلفة استثمارية اجمالية 2.8 مليار دولار.

ونقلت الأخبار عن المهندس طارق الملا تأكيده، عقب التوقيع، أن المشروع الجديد يعد اكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذة في صعيد مصر ويأتى تدعيما لجهود وبرامج الدولة التموينية على ارض الصعيد.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "1.3 مليار جنية أرباح البورصة" أن أداء مؤشرات البورصة المصرية تباين لدي اغلاق تعاملات أمس وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب وربح راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنية لينتهي التعاملات عند المستوى 608.4 مليار جنية وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنية تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وحول الشأن التعليمي، أبرزت "الجمهورية" تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بشأن امتحان الفيزياء تحت عنوان "حسم مشاكل امتحان الفيزياء اليوم و تصحيح العينة العشوائية السبت - التعليم: زيادة درجات الرافة في امتحان الثانوية العامة لـ10%".

وأضافت "الجمهورية" أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وافق على زيادة عدد درجات الرأفة في امتحانات الثانوية العامة إلى 10%.