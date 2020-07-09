محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، رطب على الوجه البحري والقاهرة مع رياح معتدلة، وظهور شبورة مائية صباحا، على أن يكون معتدلا على السواحل الشمالية.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يسود طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.
وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر كالتالي:
القاهرة 33 25
الإسكندرية 28 23
وادي النطرون 31 24
طنطا 32 24
شبين الكوم 33 24
دمنهور 32 23
بلطيم 30 24
مطروح 29 22
السلوم 30 21
سيوة 35 23
بورسعيد 29 23
دمياط 29 24
الزقازيق 32 24
المنصورة 32 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 24
العريش 34 22
رفح 31 21
رأس سدر 37 25
نخل 34 16
نويبع 37 27
طابا 35 24
كاترين 29 16
الطور 37 26
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 35 26
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 37 25
سوهاج 40 26
قنا 40 26
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
كانت هذه تفاصيل خبر شبورة وحرارة تصل لـ42 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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