كورونا في 24 ساعة| تجاوزنا 78 ألف إصابة وهذه المحافظات الأعلى.. وإليكم أمل جديد للمصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 75 حالة جديدة.
وقال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة إن أعداد الإصابات بكورونا متذبذبة ولكن ذلك مؤشر إيجابي، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
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الصحة: الاستمرار في المنحني المنخفض للإصابات بكورونا يمكننا من السيطرة على الفيروس
12 ألف حالة وفاة "كورونا" عربيًا .. و52% من الضحايا بمصر والعراق
الصحة تكشف المحافظات الأعلى والأقل في وفيات كورونا
شعبة الأدوية تكشف تفاصيل تصنيع دواء ريمديسفير في مصر
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ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا
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قلل وقت التعافي.. أمل جديد لمصابي كورونا في عقار الإيبولا
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