بالفيديو.. الجيزة: إزالة عقار مخالف بحي الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
شنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية بمحافظة الجيزة، حملة لإزالة عقار مخالف بشارع ضيف الله بحي الطالبية.
ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، فيديو لأعمال الإزالة التي تتم حتى سطح الأرض، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.
ويأتي ذلك ضمن الحملات التي بدأتها المحافظة، لإزالة العقارات المخالفة والضرب بيد من حديد لضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، خاصة وأن الدولة تنفذ خطة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي السياق ذاته، وجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالهدم المخالفات حتى سطح الأرض، وأن الإزالات الصورية ليس لها مكان في منظومة العمل بالمحافظة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا على متابعة الإزالات يوميًا لرصد مدى الالتزام بالإزالة الكاملة للعقارات المخالفة.
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