محذرة من هذه الأنواع.. الصحة تكشف الأغذية الغنية بالدهون الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة الأغذية الغنية بالدهون الصحية لتعزيز الصحة العامة.

ودعت الوزارة، في منشور توعوي لها، الأربعاء، إلى تناول الدهون الصحية الموجودة في كل الزيوت الطبيعية مثل: زيت الزيتون والذرة والزيت الحار وزيت عباد الشمس ولكن تناولها بحرص لأنها عالية السعرات وتسبب السمنة.

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ووجهت الوزارة، بضرورة الابتعاد عن الدهون الموجودة في الزيوت المهدرجة الموجودة بالسمن الصناعي والوجبات السريعة والمقليات والمخبوزات والحلويات الجاهزة لأنها تسبب السمنة وارتفاع الدهون في الدم وأمراض القلب والدهون على الكبد.

وأوضحت الوزارة، أن الدهون بصفة عامة عالية السعرات أيا كان مصدرها، يجب تناولها باعتدال واختيار الصحي منها.