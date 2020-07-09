المعاينة تكشف لغز العثور على جثة أربعيني في ترعة بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان؛

كشفت معاينة وتحريات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة رجل بترعة الجيزاوية، بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

تبين بالفحص أنها لشخص يبلغ من العمر ٤٥ سنة، ولا توجد شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة إصابته بإسفكسيا الغرق.

البداية تعود إلى إشارة تلقاها العميد عادل أبوسريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الجيزاوية.

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ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة.

وبالفحص والمعاينة تحت إشراف العقيد أحمد نجم مفتش الجنوب والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية تبين أنها لرجل أربعيني، لا توجد به إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.