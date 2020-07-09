محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رجل بترعة الجيزاوية، بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة. تلقى العميد عادل أبوسريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياة ترعة الجيزاوية. Advertisements ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة. وبالفحص والمعاينة تحت إشراف العقيد أحمد نجم مفتش الجنوب والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية تبين أنها لرجل. تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة شخص من ترعة الجيزاوية في الحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.