مصر | هدده بالسلاح.. التحقيقات تكشف تفاصيل سرقة "توك توك" من طفل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هدده بالسلاح.. التحقيقات تكشف تفاصيل سرقة "توك توك" من طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل سرقة "توك توك" من طفل بالإكراه بمنطقة الجيزة، أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة، ولمروره بضائقة مالية ارتكب ذلك الجريمة

وأفادت التحقيقات، أن المتهم كان يخطط لفعل ذلك، فطلب من طفل "سائق التوك توك" توصيله لأحد الأماكن، وبالفعل قام بتوصيله وفي منتصف الطريق في منطقة نائية، وقفه المتهم وهدده بسلاح أبيض حتى يترك التوك توك، وبصراخ الطفل مستغيثا بالأهالي تم القبض على المتهم.

وأمرت نيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بمحاولة سرقة توك توك بالإكراه من طفل تحت تهديد السلاح بالجيزة.

بداية الواقعة، ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من الأهالي بضبط شخص أثناء محاولة سرقة توك توك بالإكراه من طفل يعمل عليه سائق، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال لمكان الحادث تبين صحة الواقعة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين لاستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول باستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالي، وتسليمها للثاني الذى يقوم ببيعها بموجب عقد ابتدائي لآخرين مُتخذين من دائرتي قسمي (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات لمكافحة التهريب

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائي) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من (2509215 "اثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).