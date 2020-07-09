شكرا لقرائتكم خبر عن معرفة نتائج تحاليل كورونا وأماكن صرف العلاج.. اعرف آخر تحديثات تطبيق «صحة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، تحديث تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة، بما يسمح بالتعرف على نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد فور صدورها.

وقال في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «دلوقتى كل واحد سحب مسحة لتحليل كورونا يقدر يعرف النتيجة من على التطبيق أول ما تطلع، ودخ هيحل مشكلة كبيرة ويسهل على ناس كتير وينقذها من القلق لغاية ما النتيجة تطلع».

وأضاف أن التحديث الجديد يتيح إمكانية التعرف على أقرب أماكن الفحص وصرف علاج الأمراض المزمنة في المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، فضلًا عن معرفة أقرب مراكز الأورام ووحدات الغسيل الكلوى وبنوك الدم ومراكز تلقي بلازما المتعافين.

تابع: «صحة مصر مش تطبيق محمول لكورونا، وإنما هيكون منصة لكل الخدمات اللي ممكن تاخذها من وزارة الصحة، وإن شاء الله التحديث الجديد هننزل فيه خدمات أكتر علشان تحل مشاكل كلنا بنعاني منها».