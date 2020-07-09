شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان»: موانئ بورسعيد لم تتأثر بـ«كورونا» وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن العمل بميناءي غرب وشرق بورسعيد لم يتأثر بتداعيات جائحة كورونا، واستمر في سيره بمعدلاته الطبيعية، وسط تطبيق صارم لجميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الجائحة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد في ورشة العمل الذي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، تحت عنوان «جائحة كورونا.. التكامل بين الميناء والمدينة»، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

ورحّب محافظ بورسعيد بالمشاركة في المؤتمر والأفكار التي طرحت للمناقشة من خلاله نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الموانئ وبشكل خاص موانئ بورسعيد في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، خلال كلمته، أن ميناء شرق بورسعيد سجل معدلات أعلى في تداول سفن الحاويات خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط تسهيلات وخدمات متميزة قدمتها الدولة لتداول السفن بموانئ محور القناة الملاحية وفتحت الطريق أمام الخطوط المهاجرة لإعادة ترتيب الأوراق للعودة إلى التعامل مع الميناء.

وذكر أن ميناء غرب بورسعيد شهد نفس النشاط في حركة التداول به خلال الفترة الأخيرة بعد جائحة كورونا وبمعدلات طبيعية لسفن الحاويات والبضائع العامة ونجحت الإجراءات الصارمة لتطبيق جميع شروط الاحتراز والوقاية من الفيروس في انتظام العمل بالموانئ دون أي مشاكل اعترضت عمليات شحن وتفريغ البضائع والحاويات عبر الميناءين.

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