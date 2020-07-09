بالموبايل.. الصحة تُعلن وسيلة جديدة لمعرفة نتيجة "مسحة كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إجراء تحديث على تطبيق "صحة مصر" للتسهيل على المواطنين معرفة نتيجة "مسحة كورونا" التي تم سحبها منهم بالمستشفيات.
وقال صلاح، عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "دلوقتي كل واحد سحب مسحة لتحليل كورونا يقدر يعرف النتيجة من التطبيق أول ما تطلع، وهيحل مشكلة كبيرة ويسهل على ناس كتير وينقذها من القلق لغاية ما النتيجة تطلع".
وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أن التحديث شمل أيضًا معرفة أقرب مستشفى فرز كورونا لموقع المواطن، وكذلك أماكن الفحص وصرف علاج الأمراض المزمنة في مبادرة "100 مليون صحة"، وأقرب مراكز أورام ووحدات الغسيل الكلوي، أو بنوك الدم ومراكز تلقي البلازما من المتعافين.
وتابع: "صحة مصر مش تطبيق محمول لكورونا، وإنما هيكون منصة لكل الخدمات اللي ممكن تاخذها من وزارة الصحة، والتحديث الجديد هينزل فيه خدمات أكتر عشان تحل مشاكل كلنا بنعاني منها".
ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابطين التاليين:
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