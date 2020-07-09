"عايز أبيع الدهب ده".. تفاصيل ضبط عامل قتل جاره بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عامل قتل جارهاخل شقته بمدينة نصر وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية. تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي محل الواقعة بالعثور على شخص جثة هامدة داخل مسكنه. وبالانتقال لمكان الواقعة عُثر على جثة شاب مسجاة على الأرض داخل شقته، وبالفحص تبين وجود بعثرة بمحتوياتها تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. Advertisements كشفت التحريات أن جار المجني عليه هو وراء ارتكاب الواقعة؛ وذلك بهدف سرقة الأموال الخاصة بالقتيل. استهدفت قوة أمنية مكان المتهم بعد رصد تحركات من خلال عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وألقي القبض عليه. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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