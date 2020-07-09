مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. بلاغ ضد مبروك عطية لسخريته من السيدة عائشة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. بلاغ ضد مبروك عطية لسخريته من السيدة عائشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

بعد تداول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقى رجال الشرطة القبض على مهتز نفسيا تشاجر مع مواطن بمنطقة شبرا وتحرر محضر بالواقعة.

أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة، الاعتداء الجنسي على طفلة سودانية الجنسية بمنطقة بولاق الدكرور، بأن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضها للاعتداء الجنسي، ولذلك أصدر قرارا بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس مالك مصنع، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع كمامات مجهولة المصدر بمنطقة الهرم وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات.

Advertisements

تسلمت نيابة دار السلام الجزئية تقرير الطب الشرعي في واقعة سقوط شاب من أعلى سطح عقار بمنطقة دار السلام أثناء إجراء صيانة لطبق الدش، وأكد التقرير أنه لا توجد شبهة حول الحادث، وأن سبب الوفاة بسبب اختلال توازنه فأدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.

استمعت نيابة حوادث حلوان الكلية بجنوب القاهرة اليوم الأربعاء، إلى أقوال الشهود العيان في واقعة ربة منزل أقدمت على الانتحار بتناول عقاقير زائدة بسبب سفر زوجها للخارج وعدم الإنفاق عليها وعلى أطفالها.

شهدت محافظة الجيزة العديد من جرائم القتل المأساوية خلال الفترة الأخيرة، ليقف العقل عاجزا عن استيعابها، لبشاعتها، فمنهم من قتل في عز النهار، ومن قطعت جثتها وحرقت بـ"البوتاس"، وآخر قتل رميا بالرصاص داخل منزله ووسط أسرته، ومن قُتل في العاصمة الإدارية ورميت جثته في صحراء الجيزة، وأخرى قتلت لـ"غيرة شقيق زوجها منه"، وغيرهم من جرائم القتل وخلال الأسبوع الماضي، وقعت 6 جرائم مأساوية حيث أصبح القتل أمرًا هينًا على فاعله.

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ ضد الدكتور مبروك عطية وذلك لأنه يعد محررا ومدافعا ومشجعا لجريمة التحرش والاغتصاب التي يقاومها المجتمع.