شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تعلن نتائج اليوم السادس من المحادثات الأفريقية حول «سد النهضة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري تواصل المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين التى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وتم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، الأربعاء، وخلال الإجتماع استعرض الوفد المصرى رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل.

واستعرض الوفد المصري قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، والاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، وآلية فض النزاعات، والتى رفضت اثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة، وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن.

وذكر بيان لوزارة الري أنه «في ظل إستمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى إتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقرى للجزء الفنى والقانونى من الإتفاق بالنسبة لمصر».

أضاف البيان: «وطرح المراقبون بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها وأكد الجانب المصري للمراقبين ان مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة، كما أن مصر قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل اثيوبيا».

وفى نهاية الاجتماع، تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض، الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٠، تمهيدا لتقديم التقرير النهائى للاتحاد الأفريقى.

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