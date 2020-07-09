شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: تثبيت سعر البنزين جاء لتخفيف الأعباء عن المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن رغبة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطن أحد الأسباب لتثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة 3 أشهر جديدة.

وأضاف «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن الأسعار المحلية السائدة في الأسواق هي أسعار التكلفة، وليست أسعار عالمية بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد كميات من الخام من المخارج، متوقعًا زيادة أسعار خام «برنت» عالميًا خلال ال3 أشهر المقبلة.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء يونيو الماضي، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليه- سبتمبر 2020.

وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80، و50ر7 جنيه للتر البنزين 92، و50ر8 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر الصرف للفترة أبريل- يونيه 2020، الذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة أبريل- يونيو 2020 وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.

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وأطلعت اللجنة على توقعات جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع «يوليه- سبتمبر 2020» مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع أبريل- يونيه 2020، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.