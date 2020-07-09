شكرا لقرائتكم خبر عن لجهودهم في مكافحة كورونا.. محافظ سوهاج يكرم 14 من العاملين بقطاع الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، 14 من العاملين بقطاع الصحة بالمحافظة، ومنحهم شهادات تقدير، تقديرا لجهودهم وتضحياتهم خلال الفترة الماضية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ، خلال التكريم الذي جرى بحضور نائب المحافظ، الدكتور أحمد سامي القاضي، والدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتورة غادة أحمد سالم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، الشكر لجميع العاملين بالقطاع الطبي على جهودهم وما بذلوه من تضحيات خلال الفترة الماضية، مؤكدا دعم الدولة الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير جميع أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي، من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين، وإداريين، وعمال، وأن الدولة تقدر وتثمن مجهودات العاملين بالقطاع الطبي.

وأشار «الفقى» إلى أن المحافظة بدأت منذ فترة في تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة تقديرا لجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء مهام عملهم، وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين، مشيرًا إلى استمرار التكريم خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن التكريم شمل 4 أطباء و3 من هيئة التمريض و5 فنيين أشعة وتحاليل ومراقبي صحة و2 من الإداريين والعمال بمستشفيات الحميات وسوهاج العام وسوهاج التعليمي ومديرية الصحة.