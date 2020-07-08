شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول تحد تقني إقليمي للروبوتات والتكنولوجيات البحرية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أول تحدٍ تقني إقليمي في مجال الروبوتات والتكنولوجيات البحرية من خلال مركز تقنيات الروبوتات البحرية والشركة الدولية للإبداع ريادة الأعمال وبالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيات المتطورة للبحار بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الشركات والهيئات المصرية والإماراتية.

وانطلق التحدي الأول لهذا العام 2020 بشعار «تحديات جديدة مقبلة.. تحقيق فرص جديدة» حول البحث والتعرف على الآثار والمدن الغارقة تحت الماء من خلال مسابقاته الأربعة والتي من خلالها سوف يتم البحث والتعرف على الآثار الغارقة في مدينة جاليريوس الغارقة «الإسكندرية الآن».

وقال الدكتور أحمد الشناوي، رئيس مركز تقنيات الروبوتات البحرية ونائب مدير مركز المعلوماتية الإقليمي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المركز يساهم بدور كبير في الإعداد والتنظيم لهذا التحدي على المستوى الإقليمي والمحلي كما يوفر جميع خدمات التدريب والتعليم والاستشارات العلمية والتكنولوجية للطلاب والباحثين والمبتكرين من جميع الجنسيات بالإضافة إلى دورة في تعزيز المعارف والعلوم والتقنيات الحديثة المرتبطة بالروبوتات البحرية بجميع تكنولوجيات الاستشعار والاستكشاف والاتصالات البحرية.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبود، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإبداع وريادة الأعمال، أن إطلاق هذا التحدي على المستوى العربي والإقليمي يسهم في بناء الكفاءات والخبرات والمهارات لجميع الشباب العربي المهتمين بالمجالات التكنولوجية الحديثة خاصة الروبوتات والذكاء الاصطناعي ويفتح مجال كبير وجديد لتطبيق هذه التكنولوجيات في بيئة البحار والمحيطات

وتهدف تحديات الروبوتات البحرية لتنمية مهارات وخبرات الشباب المصري والعربي في مجال الروبوتات والتكنولوجيات البحرية وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات العلمية والعملية والتكنولوجية التي تمكنهم مستقبلا من المساهمة في تطوير هذا المجال وهذه الصناعة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة ذات خبر وكفاءة عالمية تستطيع بها المنافسة مع مثيلاتها على مستوى العالم.

وتنطلق مجموعة من الحلقات التعليمية وورش العمل على شبكة الإنترنت بداية من اليوم وحتى نهاية سبتمبر، لتعريف بالمسابقات المختلفة وشروطها ومراحل تنفيذها لتحديات وتدريب الشباب ورفع مهاراته وخبراته في مجال الروبوتات والتكنولوجيا البحرية، ومن المقرر أن يتم إقامة حفل ختام نهائي في أكتوبر لمدة ثلاث أيام والذي سوف تتنافس فيه الفرق في كل مسابقة على المراكز الأولى، والتي ستحصل على جوائز مالية ودعم مشاريعهم المبتكرة.

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