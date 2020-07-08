شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفريق العصار: «والدي كان صابرًا وراضيًا بقضاء الله ومتفائلًا بالأوضاع الأخيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق الراحل محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي الراحل، إن أسرته لمست حب الناس لوالده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «هذا الشعور نبيل جدًا وأشكرهم كثيرًا، وكان أكثر من توقعاتنا».

وعن الأيام الأخيرة في حياة أبيه، قال نجل العصار في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «كل يوم» على شاشة «ON»: «الفريق العصار مر بفترة صعبة آخر 3 أسابيع، وكان لديه جلد شديد ومقاومة تجاه المرض».

أضاف: «والدي كان مقاتلًا ولكن قضاء الله وقدره، ووالدي كان صابرا وراضيا بقضاء الله، وسرنا الاهتمام من رئيس الجمهورية وحرمه».

وعن إطلاق اسم والده على أحد المحاور المرورية بالقاهرة، قال: «شعرت بسعادة شديد أكثر من توقعاتنا، وخاصة أن التكريم جاء في حياته، والدي كان لديه إيمان بقدرة الدولة المصرية ومتفائل بالأوضاع الأخيرة».