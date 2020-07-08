شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الثلاثية في «الهجارسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الأربعاء، مشروع استكمال وتأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية بقرية «الهجارسة» بدائرة مركز ومدينة سوهاج، وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب المدينة، بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون و556 ألف جنيه.

وقال «القاضى»، خلال جولته التي رافقه فيها محمد إمبابى، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إن المشروع يأتى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من مشروع المحطة بنسبة 100%، وسيتم بدء التشغيل التجريبى لها قريبا.

وأوضح أن المحطة مقامة على مساحة 11 فدان، وتعمل بنظام المعالجة الثلاثية «بحيرات أكسدة ومرشحات رملية» بطاقة تصميمية 2500 متر مكعب / يوم، ومن المقرر أن تخدم 14 ألف و646 مواطن بقرى «الهجارسة، وأولاد غريب، والكوامل بحرى» بمركز ومدينة سوهاج.

وأشاد نائب محافظ سوهاج بجهود العاملين بالمشروع، مؤكدا أن سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة في ظل إهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة لتنمية الصعيد، لافتا إلى أهمية المشروعات الخدمية في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة وخدمة أبنائها.