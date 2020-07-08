شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يناقش استعداداته للمشاركة في متابعة انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا حول استعداداته للمشاركة في عملية متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، ووجه الدعوة للتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية المعنية واستعداده لتدريب كوادر هذه المؤسسات على متابعة العملية الانتخابية في ضوء الخبرات التراكمية للمجلس في هذا الشأن.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الدوري، الأربعاء، برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، وبحضور الأمين العام السفير مخلص قطب، في مقر المجلس وسط إجراءات احترازية اتُّخذتها في ظل مواجهة جائحة كورونا، وعددا من التقارير والموضوعات حول حالة حقوق الإنسان في ظل وباء كورونا الذي يجتاح العالم.

وأكد المجلس على جهود الدولة المصرية التي اتخذتها على مختلف الأصعدة لمواجهة هذا الوباء وضرورة ما يستتبعه ذلك من جهود للمجتمع المدني لمؤازرة جهود الدولة في هذا الصدد.

وناقش المجلس أيضًا تقريرا حول متابعة خطة تنقية المناهج التعليمية بالتعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم بما يدعم ويحفز على قيم حقوق الإنسان.