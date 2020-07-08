شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 18 ساعة.. قطع المياه عن مناطق في القاهرة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق «الحى السابع وشارع أبوالعتاهية وعبدالحكيم رفاعي وشارع محمد لحظي، والمنطقة الثامنة والمنطقة السادسة والأولى» وضعفها في «الحي السادس وعزبة العرب وجامعة الأزهر»، لمدة 18 ساعة.

وأفادت الشركة في بيان، الأربعاء، بأن قطع المياه سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 9-7-2020 وحتى الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة الموافق 10-7-2020.

وأكدت أن ذلك يأتي نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر، ما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع أعمال الكباري بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.