شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يدشن جمعية لعلاج مرضى الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بقطاع الصحة، وخاصة علاج الأمراض المزمنة والسرطان وغيرها، مشيرًا إلى جهود الدولة ومبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج المواطنين مجانًا.

جاء ذلك خلال تدشين جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى الأورام بشمال سيناء، الأربعاء، بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، وسعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعي، محمد حسن درغام، الراعي الرسمي للجمعية.

وقال المحافظ إن اهتمام الدولة بالصحة عموما وعلاج الأمراض المزمنة والأورام من أجل التخفيف عن المواطنين وأسر المرضى، مشيرًا إلى تطوير وتجهيز مستشفى العريش العام وتزويدها بأحدث الأجهزة لفحص المواطنين وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية مجانا والسعي إلى افتتاح قسم للأورام بها، وكذا بروتوكول التعاون الطبي مع كليات الطب بالجامعات، والموافقة على افتتاح كلية للطب بجامعة العريش لتتولى تدريب وتعليم الكوادر الطبية بما يحقق صالح المواطنين.

وعرض محمد حسن درغام جهود المجتمع المدني من أجل التخفيف عن المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة للمحتاجين في جميع المجالات، معلنًا عن تبرعه بمقر الجمعية مجانا وتوفير استراحات للمرضى أثناء تلقى العلاج.

من جانبه، استعرض الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأمين عام الجمعية، مجالات عمل الجمعية وأهدافها للوصول بخدماتها العلاجية لجميع المرضى على مستوى المحافظة وخاصة غير القادرين، مشيرًا إلى دعم المحافظ، وأنه تم توفير أماكن لاستراحة المرضى أثناء العلاج بكل من العريش والإسماعيلية والقاهرة، وتوفير مشروعات إنتاجية لأسر المرضى، وأن الجمعية وضعت خطة طموحة للنهوض بالخدمات المقدمة ورعاية جميع المرضى بالعمل على زيادة رصيد الجمعية من التبرعات لتصل من 140 ألف جنيه حاليا إلى 3 ملايين و470 ألف جنيها من أجل تطوير الخدمة وتوفير الرعاية لجميع حالات الأورام بالمحافظة.

وأشار الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إلى تطوير مستشفى العريش العام وتزويدها بأحدث المعدات لعلاج جميع المرضى وفحص المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وفقا لجهود الدولة، وأن أعمال التطوير مستمرة لتشمل علاج الأورام بجلسات الإشعاع والكيماوي.

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وأعلنت سعدية محمود حسن، مدير عام التضامن الاجتماعي، تقديرها لمساهمات منظمات المجتمع المدني وتوفير الرعاية لبعض الفئات دعما لجهود الدولة في هذا المجال.