شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة 4360 مترًا.. إزالة 11 حالة تعد على طريق «شبين الكوم - قويسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على طريق «شبين الكوم – قويسنا»، بإجمالي مساحة 4360 مترًا، واتُّخذت جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بدء تنفيذ الموجة الـ«16» اعتبارًا من الأربعاء وحتى الجمعة 31-7-2020 لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات للتصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتشمل الموجة «16» جميع الأراضي التي لا يجوز تقنيها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.

كما شدد محافظ المنوفية على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لإنجاح الحملة وإزالة جميع المعوقات لتحقيق المستهدف منها.