شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في قضية «أبراج زايد».. محامي الأهالي: أرسلت إنذارين على يد محضر لوزير الطيران (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تطور جديد لأزمة أبراج «زيد» مدينة الشيخ زايد، حصلت «المصري اليوم» على مستندات تؤكد إخطار ومخاطبة المعلن إليهم، ومنهم وزارة الطيران المدني، ممثلة في الوزير بصفته، بشأن إقامة مشروع الأبراج، وذلك بعد أيام من إعلان الوزارة عدم مخاطبتها من قبل أي شخص أو جهة بشأن المشروع.

وقام المحضر بالانتقال مرتين إلى محل عمل المعلن إليهم جميعًا، ومنهم وزير الطيران المدني، وجرى إعلانهم بصورة صحيفة المحضر، وتسليم كل منهم صورة الصحيفة، وتكلفتهم بالحضور أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الثالثة، بجلستيها المنعقدتين بتاريخي 21 مايو و14 نوفمبر 2019.

وأظهرت المستندات التي حصلت عليها «المصري اليوم» من محامي أهالي مدينة الشيخ زوايد، أحمد سمير الحمامصي، بانتقال المحضر إلى المعلن إليهم مرتين، الأولى بتاريخ 15 مايو 2015، والثانية بتاريخ 29 أكتوبر 2019، وتسليمهم صورة الصحيفة، وتكليفهم بالحضور للمحكمة للاستماع لطلبات الأهالي.

صورة ضوئية من المستند

صورة ضوئية من المستند

كانت الفنانة إنعام سالوسة أطلقت استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر «فيسبوك»، قالت فيها: «أنا مواطنة مصرية أشكو إليك، وقضيتي لا تخصني وحدي بل تخص آلاف الأسر ممن يسكنون في مدينة الشيخ زايد التي ستصبح مدينة نصر ببناء أبراج من 20 دور بالمخالفة للقانون، ورفعنا قضية ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي».

وقالت «سالوسة» في استغاثتها إنها وأهالي الشيخ زايد «طلبوا ردا من وزير الطيران كونها قريبة من مطار سفنكس، وهل هناك تعارض؟ ولكن دون استجابة»، مشيرة إلى أنه «تم تسليم الحديقة المركزية للمدينة للمستثمر وضمها إلى مشروع الأبراج 60 فدان تقريبًا، وتغير نشاطها من منفعة عامة إلى منفعة خاصة وتغير اسمها من زايد إلى زد».

وفي أول تعليق على استغاثة الفنانة، أعلنت وزارة الطيران المدني أنه «لم يتم مخاطبتها من قبل الفنانة إنعام سالوسة أو أي جهة أخرى بشأن إقامة مشروع أبراج زايد بالشيخ زايد، بينما تم إخطار الوزارة بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٩ بصحيفة الطعن رقم ٣٥٣٤٧ لسنه ٧٣ ق من قبل المستشار نائب هيئة قضايا الدولة وطلب موافاتهم بالمعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى والتعقيب، ومن ثم فقد تم إخطار المستشار نائب هيئة قضايا الدولة بتاريخ ٦/٨/٢٠١٩ بأن موقع وعنوان الأبراج محل التداعى يقع داخل منطقة الارتفاق الجوى لمطار ٦ أكتوبر».

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وأكدت «سالوسة» تحرير محضر بشأن الحديقة وتم التأشير عليه من وكيل النيابة للتحريات، ولم يبلغوا بالنتيجة، مضيفة في استغاثتها: «سيدي الرئيسي نحن لا نريد سوى تحقيق العدالة وتطبيق القانون وانقاذ المدينة من الدمار، ملحوظة صغيرة من خصص الأرض للشركة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن افتتح الحديقة المركزية وضمها إلى مشروع الأبراج الدكتور مصطفى مدبولي».

صورة ضوئية من المستند

صورة ضوئية من المستند

صورة ضوئية من المستند

المحامي أحمد سمير الحمامصى - صورة أرشيفية