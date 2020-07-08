شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: أردوغان يسعى للوصول إلى سرت الليبية للسيطرة على الهلال النفطي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن الرئيس التركي رجب أردوغان يسعى للوصول إلى سرت الليبية للسيطرة على الهلال النفطي.
أضاف «فرج» في مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»: «أردوغان يحاول تنفيذ عملية دخول سرت في شكل مناورة بحرية في محاولة لجس نبض المجتمع الدولي»، مردفا «المناورة قائمة على هدفين جس نبض المجتمع الدولي وتجميع القوات في طرابلس».
تابع: «كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة حينما حدد الخط الأحمر وأردوغان يعلم جيدا مدى كفاءة القوات المصرية ويخشى مواجهتها»، مؤكدا أن أردوغان سيخسر حال دخوله انتخابات رئاسية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا.
وأشار إلى أن القوات الجوية المصرية قادرة على الوصول إلى أي مكان يهدد أمنها القومي.
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