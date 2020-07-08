شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 4 أشهر.. أوبرا الإسكندرية تستعيد نشاطها بأول حفل فني الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد توقف دام لنحو 4 شهور، تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أولى الحفلات الفنية بعد عودة النشاط الفني في الثامنة من مساء الجمعة المقبل بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبدالغفار. ومشاركة متميزة لعازفة القانون عفاف شكري.

ويضم الحفل باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣سلامات- زي الهوا أداء ياسر سعيد، من بحري وبنحبوه- وحشتني- العيون السود تشدو بهم شروق، إسكندرية تاني- ايو والله- يا حبايبى يا غايبين أداء محمد الخولي، شط إسكندرية- أن راح منك يا عين- عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين في أداء أغنية عمار يا اسكندرية.

وقال «صابر» إن حجز الحفلات متاح إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا https:--ticketsmall.com-customer-events-list-، مشيرًا إلى جاهزية الأوبرا لاستقبال ضيوفها من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين والتي تتمثل في استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح، دخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، مسافات التباعد بين الحضور، تطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل.