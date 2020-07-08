شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: وفرنا 1.4 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان حريص على توفير فرص عمل للشباب، وفي هذا الإطار تم تعيين 66 شخصًا خلال شهر يونيو الماضي من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية.

وتابع «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة وفرت 440 فرصة عمل في محافظة القليوبية تتراوح الأجور فيها ما بين 1400 لـ2000 جنيه خلاف العلاوات والبدلات، وهذه الفرص في قطاع الألبان ذكور وإناث ولم تشترط مؤهل معين، مشيرًا إلى أن الوزارة تشترط التأمين على العمالة في العقد بصورة أساسية.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتعيين 1.4 مليون شاب خلال آخر 6 سنوات، من بينهم 17 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على العمالة، خاصة العمالة غير المنتظمة لذلك تم إطلاق حملة حماية لتوزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة برأس مال يصل لـ100 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بصرف إعانة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه لمدة 3 شهور، بإجمالي 2.4 مليار جنيه.