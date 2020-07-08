شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: 20% نسبة مساهمة مصر في إنشاء أول محطة نووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد منير مجاهد، النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، إن السد العالي في عام 1970 كان يولد أكثر من 70% من احتياجات مصر من الكهرباء، أما الآن فالسد العالي يُمثل 7%، بسبب زيادة استهلاك مصر من الكهرباء.

وتابع «منير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الطاقة النووية من أهم المحطات التي تساعد على التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على ربط البرنامج النووي المصري، ببرنامج موازي لتعميق التصنيع المحلي.

ولفت إلى أن مصر اشترطت المساهمة في إنشاء أول محطة طاقة نووية بنسبة 20%، وستزيد نسبة مساهمة مصر في المحطة الرابعة لـ35%، وإذا استمرت مصر على هذا النحو فستستطيع تصنيع المحطات النووية بالكامل، مثلما فعلت كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن محطات الطاقة النووية تختلف عن أي محطات طاقة، لأن الدولة قد تتعرض لضغوط أو أزمات، ولذلك لا بد أن تستعد الدولة لمثل هذه الأمور بالبحث العلمي، لكي تكون قادرة على حل أي مشاكل قد تنشأ.