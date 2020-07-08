نشرة الحوادث المسائية.. 4 جرائم قتل وحريق في مصنع بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-دفنه داخل حفرة بالمنزل.. تفاصيل مقتل نقاش على يد شقيقه بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية، من ضبط خريج شريعة وقانون، لاتهامه بقتل شقيقه ودفن جثته داخل منزله بقرية "بني شبل" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

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-مقتل عامل طعنًا بسكين على يد شقيقه بنجع حمادي في قنا

لقي عامل مصرعه، طعنًا بسكين، بقرية هو، التابعة لمركز نجع حمادي،شمال محافظة قنا، بسبب خلافات عائلية مع شقيقه.

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-8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع "دابر أملا" بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في صالة إنتاج بمصنع زيوت شعر "دابر أملا" بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

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-نهشتها الكلاب.. العثور على جثة رضيعة طافية بمياه "الرفاعي" بالشرقية

عثر عدد من أهالي قرية "أنشاص الرمل" التابعة لبلبيس، بالشرقية، على جثة رضيعة، عمرها 4 أشهر، طافية بمياه ترعة "الرفاعي" بالقرية، فيما أفادت التحريات بأن الجثة تآكلت أجزاء منها بفعل نهش الكلاب الضالة لها.

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-مقتل عامل على يد عمه بسبب خلاف على أرض زراعية بالشرقية

لقي عامل زراعي، حتفه؛ إثر تلقيه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد على يد عمه ونجل عمه، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية "فرغان" في ديرب ديرب نجم، بالشرقية.

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-قتل جدة صديقه.. كشف ملابسات واقعة مقتل مسنة بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل مُسنة وسرقة مصوغاتها، وضبط الجاني.

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-بعد تداول صورة على "فيس بوك".. ضبط مهتز نفسيا تشاجر مع مواطن في شبرا

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مهتز نفسيا تشاجر مع أحد المواطنين بمنطقة شبرا؛ وذلك عقب تداول صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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-لإزالة أحد الكباري.. مرور الجيزة يجري تحويلات مرورية

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية للقادم من طريق المنصورية من (شارع الهرم– شارع فيصل) ويرغب بالسير في اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي أو مطلع الطريق الدائري (القوس الغربى) وذلك بالسير اتجاه تقاطع طريق المنصورية مع مدخل ميدان الرماية ثم الدخول يسارًا في اتجاه ميدان الرماية ثم الدخول يمينًا من الحارة البطيئة بعد فتحها لحركة المركبات في اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومطلع الطريق الدائرى (القوس الغربي)، وتم فصل الحركة المرورية بفواصل خرسانية؛ لتصبح في اتجاهين بتلك المنطقة.

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-العدل: الحكومة توافق على قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

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-ننشر حيثيات تأجيل "الإداري" انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بسبب كورونا

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 37214 لسنة 74 ق، بتأييد قرار نقيب أطباء الأسنان بتأجيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة التي كان مقررا لها ٢٦ مارس الماضي، بعد رفض الدعاوى المقامة من بعض أطباء الأسنان، والتي كانت تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني المقرر لها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة العدوى.

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-الإداري يؤيد قرار "الوزراء " بإدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في صناعة الأسمنت

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار "، قرار مجلس الوزراء عام ٢٠١٤ المتضمن الموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في صناعة الأسمنت في مصر بعد إجراء دراسات في كل مراحل استيراده ونقله وتداوله وتخزينه واستخدامه مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية، ورفضت المحكمة دعويين من مواطنين وتداخل معهم نقيب الأطباء بصفته لإلغاء القرار .

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-الفتوى والتشريع: عدم جواز إنهاء خدمة الموظف لصدور حكم ضده تم القضاء فيه بالتصالح

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائي ضده تم القضاء فيه بالتصالح تأسيساً؛ علي أن صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كليةً.

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-15يوليو ..الحكم في دعوى اتهام محمد رمضان بنشر فيديوهات مسيئة ضد "الطيار الموقوف"

قررت محكمة جنح الدقى حجز الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه لجلسة 15 يوليو للحكم

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-بالصور.. الأعضاء الجدد بمجلس الدولة ينتهون من تأدية اليمين القانونية

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة، اليمين القانونية، لليوم الثالث والأخير، من دفعة 2014 و 2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233 ، 238 لسنة 2020 ، وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.

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